Nigeria-Présidentielle 2023 : Place à la contestation post-électorale

Les deux principaux candidats malheureux à l’élection présidentielle au Nigeria, ont tous deux dénoncé jeudi, des fraudes électorales et contesté la victoire de Bola Tinubu, du parti au pouvoir, évoquant un «viol de la démocratie» leur recours à la justice.

«Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l’histoire de notre nation», a déclaré Atiku Abubakar, le candidat du Parti démocratique du peuple (PDP), arrivé deuxième avec 29% des voix.

Selon lui, les résultats proclamés par la Commission électorale nationale (Inec) ont été «grossièrement biaisés» au profit de Tinubu, du Congrès des progressistes (APC), qui a officiellement remporté l’élection présidentielle avec plus de 8,8 millions de voix, soit 36% des suffrages.

Le candidat favori de la jeunesse, Peter Obi qui est arrivé en troisième position avec 25% des voix, a déjà annoncé son intention de se pourvoir en justice pour contester les résultats du vote.

«Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l’élection et nous le prouverons aux Nigérians», a déclaré Obi, du Parti travailliste (LP), affirmant que «cette élection restera comme l’une des plus controversées jamais organisées au Nigeria».

Le taux de participation officiel au scrutin présidentiel a été d’environ 27%, un taux encore plus bas que lors de la précédente présidentielle de 2019 (33%).

Près de 25 millions de Nigérians ont voté le 25 février lors d’un scrutin qui s’est globalement déroulé dans le calme, mais entaché par des retards dans le décompte des voix et d’importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats. Après la proclamation des résultats, les candidats disposent de 21 jours pour contester l’élection en justice.