RDC : Les USA offrent une récompense de 5 millions $ pour la capture du leader des ADF, Musa Baluku 

Le leader des Forces démocratiques alliées (ADF), Seka Musa Baluku, est activement recherché par les Etats-Unis d’Amérique contre une forte récompense financière de 5 millions de dollars.

«Le programme de Récompenses pour la justice (RFJ) du département d’État des Etats-Unis offre une récompense d’un maximum de 5 millions de dollars pour toute information pouvant mener à l’identification ou la localisation du leader» des ADF, lit-on dans un communiqué de l’ambassade des USA à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo (RDC).

Les ADF sont classées «organisation terroriste» depuis 2021 et leur leader, Seka Musa Baluku, fiché comme un «terroriste mondial expressément désigné». Ce groupe, originaire de l’Ouganda, est accusé d’avoir commis des crimes atroces dans l’Est de la RDC et en Ouganda.

En 2021, des attentats sur le sol ougandais leur ont aussi été attribués et une opération militaire conjointe entre les armées congolaise et ougandaise a été lancée pour les traquer dans les provinces congolaises du Nord-Kivu et de l’Ituri.