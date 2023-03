Human Rights Watch invite le président français Macron à faire des droits humains une priorité de sa visite en RDC

Le président français, Emmanuel Macron, devrait discuter avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, des enjeux urgents en matière de droits humains, lors de sa visite ce vendredi en République démocratique du Congo (RDC), suggère jeudi dans un communiqué, l’ONG Human Rights Watch (HRW).

L’ONG cite quelques questions-clés devant faire l’objet des entretiens entre les deux hommes. Elle évoque les élections générales de décembre 2023, pour lesquelles elle demande notamment aux autorités de garantir des scrutins libres, équitables et transparents.

«Les présidents Tshisekedi et Macron devraient souligner la nécessité pour les prochaines élections en RD Congo de respecter les normes internationales», a insisté Carine Kaneza Nantulya, directrice adjointe de la division Afrique à HRW, ajoutant qu’«il s’agit notamment de garantir des conditions équitables pour tous les candidats, un dépouillement transparent des bulletins de vote et la publication rapide des résultats».

L’ONG aborde également la situation des droits humains qui «demeure alarmante». Pour elle, les deux dirigeants devraient s’engager à promouvoir le respect des droits humains et la justice en RDC, notamment afin que le gouvernement congolais mette fin à la répression des manifestants pacifiques, des militants et des journalistes, et demande des comptes aux responsables d’abus.

Les récentes arrestations arbitraires et autres attaques visant à restreindre la liberté d’expression et l’espace civique suscitent des inquiétudes à l’approche des élections prévues en décembre, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, où l’état de siège a déjà été invoqué pour museler les voix critiques, soutient l’organisation.