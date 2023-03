Le FMI octroie à Madagascar un prêt de 32,6 millions de dollars

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un décaissement de 32,6 millions de dollars à titre de prêt à Madagascar, à l’issue de la troisième revue de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit avec ce pays, a annoncé jeudi, l’institution financière.

Les services du FMI estiment que la fragilité de l’économie de Madagascar a été aggravée par la pandémie de Covid-19 et des multiples chocs climatiques. Mais ils ont salué les progrès réalisés par le pays dans la mise en œuvre des réformes, quoi que lesdites réformes soient entravées, entre autres, par une gouvernance faible.

L’économie malgache a rebondi plus rapidement que prévu en 2021, assure le FMI, précisant que la croissance devrait atteindre 4,2% en 2022-2023, tandis que l’inflation moyenne annuelle évoluerait au-dessus de 10% en raison des risques liés à la situation politique intérieure, des faibles taux de vaccination contre la Covid-19 et des évolutions mondiales défavorables qui assombrissent les perspectives.

La mise en œuvre de l’ensemble du programme de réformes envisagé dans le Plan Emergence Madagascar pourrait avoir des effets significatifs sur la productivité et la croissance dans la Grande île, ajoute la même source.

Le FMI met en avant une amélioration de la gouvernance et une accélération des réformes en vue d’accroître la transparence et la redevabilité qui restent essentielles pour assurer une croissance plus élevée et plus inclusive.

L’institution estime, entre autres, que la mise en application efficace du cadre de lutte contre la corruption est cruciale pour renforcer la redevabilité et accroître la confiance du public dans les institutions étatiques.

La troisième revue porte le total des décaissements de Madagascar au titre de l’accord à 195,5 millions de dollars environ.