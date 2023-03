La majorité présidentielle au Gabon retrouve le soutien d’un ancien allié 

Jean Eyeghe Ndong qui avait rejoint le camp de l’opposant gabonais historique, Jean-Ping, n’est plus contre le Président gabonais Ali Bongo Ondimba et il même annoncé ce lundi 6 mars, sa décision de rallier le Parti Démocratique Gabonais (PDG) au pouvoir, à quelques mois de l’élection présidentielle.

«En regardant la réalité gabonaise, je ne vois aucune perspective. C’est pourquoi j’ai pris la décision de regagner le PDG. Mais pas pour des raisons alimentaires, comme on peut facilement le dire», a déclaré Jean Eyeghe Ndong.

Il s’agit d’un retour au bercail, puisque Ndong était un fidèle militant du Parti Démocratique Gabonais depuis 1980 et fut le dernier Chef du Gouvernement du président Omar Bongo avant de faire défection en 2009, peu après le décès de ce dernier.

En 2016, il a rejoint le camp de l’opposant Jean Ping qui n’a jamais cessé de contester la victoire du président Ali Bongo Ondimba pour un second mandat il y a sept ans.

Aujourd’hui, Jean Eyeghe Ndong veut se consacrer entièrement à la majorité présidentielle. «Je suis parti. Je ne peux plus y repartir», car «on fait la politique avec la tête et non le cœur», a-t-il dit, ajoutant : «Je vous le dis sans ambages, Ali Bongo candidat à la prochaine élection présidentielle, je le soutiendrai».