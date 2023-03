Qatar-Conférence : L’Allemagne annonce une hausse de son aide aux pays les moins avancés

L’Allemagne a annoncé son intention d’augmenter en 2023, de 200 millions d’euros par rapport à 2022, son soutien aux pays les moins développés du monde, indique un communiqué officiel publié mardi 7 mars à Berlin.

L’annonce a été faite par le secrétaire d’Etat allemand Jochen Flasbarth, à l’occasion de la 5e conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA), qui a ouvert ses portes dimanche 5 mars à Doha, la capitale du Qatar.

«Les plus pauvres parmi les pauvres n’ont pas causé les grandes crises de notre époque, mais ce sont elles et eux qui en souffrent le plus. Cela vaut du changement climatique aux prix croissants des aliments suite à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine», a-t-il déploré.

Avec ces fonds supplémentaires, a-t-il ajouté, le ministère fédéral pour la Coopération économique et le Développement mettra en 2023 un total de 1,4 milliard d’euros à disposition pour des projets dans les PMA.

La conférence qui se tiendra jusqu’au 9 mars a réuni des dirigeants de près d’une cinquantaine de PMA dont une trentaine venant d’Afrique. A l’ouverture des travaux, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a, entre autres, indiqué qu’«il est grand temps que les pays développés respectent leur engagement pour fournir aux PMA entre 0,15 et 0,2% de leur revenu national brut».

Actuellement, 46 pays figurent sur la liste des PMA parmi lesquels l’Angola, le Burkina Faso, le Bénin, le Burundi, le Tchad, l’Ethiopie, la Gambie, le Liberia, le Malawi, le Mali, la République centrafricaine ou encore le Soudan du Sud. Ces pays comptent environ 880 millions de personnes, soit 12 % de la population mondiale.