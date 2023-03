La FAO planche à Dakar, sur l’employabilité des jeunes dans le secteur agroalimentaire

Un atelier international consacré à la promotion de l’emploi des jeunes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique de l’ouest a démarré ce mardi 7 mars à Dakar,la capitale sénégalaise, à l’initiative de l’agence dans Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les participants vont ainsi plancher durant trois jours sur la promotion de l’emploi des jeunes dans les systèmes agroalimentaires dans la sous-région ouest africaine.

La rencontre permettra aux acteurs et partenaires de passer en revue les options et solutions les plus adaptées et explorer les opportunités de développement de partenariats et de mobilisation des ressources, a souligné le directeur général de l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole (ANIDA), El Hadji Malick Sarr.

La Coordinatrice du groupe des ambassadeurs et représentants permanents auprès de la FAO, Fatimata Cheiffou, a, de son côté, appelé à réfléchir sur les axes et opportunités permettant d’exploiter les potentiels en Afrique subsaharien.

Robert Guei, représentant de la FAO au Sénégal et coordonnateur du bureau sous-régional de l’organisation pour l’Afrique de l’Ouest a également salué la tenue de cet atelier qui permettra de réfléchir à rendre les chaînes de valeur davantage durables et résilientes.

Pour Guei, il faut trouver les moyens de former ces 65% de jeunes qui composent les populations de la sous-région et «contribuer au développement économique et social».