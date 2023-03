La Côte d’Ivoire dévoile officiellement ses sept circuits touristiques 2023 

Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana a dévoilé ce lundi 6 mars la liste des Sept circuits touristiques retenus pour la saison 2023 en Côte d’Ivoire, relevant lors d’une cérémonie officielle, la cohérence de la stratégie nationale de développement touristique «Sublime Côte d’Ivoire» dans le programme social «pour une Côte d’Ivoire Solidaire».

Il s’agit notamment de «la route des rois», un circuit culturel de découverte des trésors culturels et patrimoniaux dans la région Est, de «La route des esclaves» au Sud forestier, de «La route des Éléphants», entre mini-safari et plongée au cœur des terroirs du cacao, dans le pays sénoufo (région Nord) et sur les baies du bas-Sassandra (région Sud-ouest).

En 2023 ayant été décrété «année de la jeunesse», ces circuits touristiques contribueront à activer le vivier d’employabilité, a indiqué Siandou Fofana.

Il a promis qu’un accent particulier sera mis sur la digitalisation des différents produits et services à l’instar du «Pass touristique», lancé récemment, ainsi que le Festival de la cuisine ivoirienne pour booster l’art culinaire ivoirien et l’ériger en niche d’attractivité supplémentaire de la destination ivoirienne.

Le ministre a invité les opérateurs du secteur du tourisme à profiter de cette aubaine pour proposer les meilleures offres de restauration, d’hébergement, de loisirs et de divertissements à quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tient de janvier à février 2024 en Côte d’Ivoire. Il a souhaité que le pays profite des projecteurs pendant cette période, pour se positionner en hub du tourisme commercial, d’affaires, la valorisation du Made in Côte d’Ivoire.

«Sublime Côte d’Ivoire» est une stratégie nationale de développement touristique. Adoptée depuis 2018 par le gouvernement ivoirien, elle ambitionne d’établir la destination ivoirienne dans le Top 5 africain à l’échéance 2025, avec 5 millions de visiteurs annuels.