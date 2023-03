L’ONU souhaite une solution négociée pour l’est de la RDC

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a souligné ce dimanche, que le conflit actuel dans la région Est de la République Démocratique du Congo (RDC) ne peut avoir qu’une issue politique, et convie les différentes parties à privilégier l’option du dialogue.

«La sortie de ce conflit ne peut-être que politique, et ne peut se faire que par des négociations», a déclaré l’ambassadeur de France à l’ONU, Nicolas de Rivière, à la tête d’une délégation du Conseil de sécurité de l’ONU qui venait d’achever une mission d’évaluation de la situation sécuritaire en RDC.

Son collègue du Gabon, Michel Xavier Biang, également membre de la délégation onusienne, a abondé dans le même sens, estimant que «la diplomatie doit prévaloir» pour le bien des populations civiles majoritairement lésées par l’instabilité dans l’est congolais.

La délégation du Conseil de sécurité de l’ONU a également insisté sur la nécessité de contraindre la rébellion du M23 à abandonner ses positions dans l’est congolais et de respecter le cessez-le-feu afin de donner une chance à un règlement pacifique. «Il y a une pression, des mesures coercitives qui sont prises parmi d’autres contre les leaders du M23. C’est une stratégie qui va se poursuivre et s’amplifier et à laquelle nous tenons», a dit M. Rivière.