De nouveaux accords pour renforcer la coopération Ouganda-Algérie

La visite du président de l’Ouganda, Yoweri Museveni en Algérie s’est soldée par la signature, ce dimanche 12 mars à Alger, de deux accords de coopération et cinq mémorandums d’entente dans divers secteurs entre les deux pays.

Les compromis paraphés en présence du Président ougandais Museveni et et de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune portent sur les secteurs de l’énergie, du tourisme, du commerce, de l’agriculture, de la santé animale, ainsi que de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le président ougandais était arrivé à Alger le samedi 11 mars pour une visite d’Etat qui se poursuivra jusqu’à demain mardi 14 mars 2023, sur invitation de son homologue algérien.

Les deux Présidents se sont rencontrés dans la matinée de dimanche pour discuter «d’un certain nombre de questions d’intérêt commun, en plus des moyens de coordonner les positions visant à soutenir des causes justes dans les arènes africaines et internationales», d’après des officiels des deux pays.