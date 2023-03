La première femme candidate à une présidentielle au Togo reconduite à la tête de la CDPA

Un des partis pionniers de l’ère démocratique au Togo, la CDPA (Convention Démocratique des Peuples Africains) a reconduit Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson, Secrétaire générale sortante, à sa tête à l’issue de son 7è Congrès ordinaire statutaire tenu à Lomé le week-end écoulé.

Cette grand-messe politique censée se tenir tous les 5 ans, s’est tenue autour du thème : «Le Togo mérite mieux ! Contribuons à le libérer en renforçant notre outil, la CDPA», et a abordé divers autres sujets comme le terrorisme, la vie chère, les processus électoraux devant meubler la vie politique en 2023 au Togo. Une centaine de délégués venus des 5 régions économiques du pays ont pris part aux travaux de ce congrès.

Brigitte Adjamagbo-Johnson a ainsi entamé depuis le week-end écoulé un troisième mandat à la tête de la CDPA. Elle a hérité le poste de Secrétaire générale de ce parti à partir d’août 2012, en assumant jusqu’en 2015 une période intérimaire, en remplacement du célèbre Léopold Gnininvi à la tête de cette formation politique.

Elle a été réélue en 2015 lors du 6è Congrès de la CDPA. Le 7è Congrès qui vient de la confirmer dans son poste devait être tenu en 2020, mais a été reporté à cause de la Covid-19.

Juriste de formation, Brigitte Adjamagbo-Johnson lance de nouveau un appel à l’union dans l’opposition de son pays : «Pour libérer notre Togo chéri, l’or de l’humanité, nous devons désormais sortir des incantations et nous dire que la libération du Togo n’est pas l’affaire d’un homme providentiel, ni l’affaire d’un parti, c’est le résultat d’un travail constant et soutenu qui libère. Nous devons aussi faire une juste lecture de ce qui se joue actuellement dans le monde et en Afrique».

«En nous référant à notre histoire, nous savons maintenant à la CDPA que pour contribuer efficacement à la libération de notre pays, notre seule indignation ne suffit pas. Nous devons renouer avec l’organisation et la méthode que nous ont léguées nos fondateurs», a-t-elle insisté.

Première femme candidate à une présidentielle au Togo en mars 2010, Brigitte Adjamagbo-Johnson est également l’actuelle Coordinatrice de la DMK (Dynamique Mgr Kpodzro, faîtière de 7 partis de l’opposition, dont la CPDA et de 6 organisations de la Société civile).