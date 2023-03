Dissolution du Parlement mauritanien en prélude aux élections générales de mai 2023

Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a dissout par décret, ce lundi 13 mars, l’Assemblée nationale, en prélude aux élections législatives, régionales et municipales prévues pour le 13 mai 2023.

« Le Président de la République, après consultation du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, et après avoir pris connaissance de l’article 31 de la Constitution du 20 juillet 1991, révisée dans les années 2006, 2012 et 2017, a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale », souligne un communiqué de la Présidence mauritanienne.

Une réunion de concertation a été tenue, dans ce sillage, entre le ministère mauritanien de l’Intérieur et les partis politiques, en perspective des prochaines échéances électorales.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de consultations lancées par le département de l’Intérieur auprès des partis politiques mauritaniens depuis juillet 2022, des consultations qui ont été couronnées par la signature du document final de concertation sur les échéances électorales de l’année 2023.

Les acteurs politiques du pays sont parvenus à des consensus autour des questions de la proportionnelle dans les élections régionales et municipales ainsi que dans les élections législatives, la mise en place d’une liste nationale des jeunes et les circonscriptions électorales de la ville de Nouakchott.

Le 22 février dernier, le Gouvernement mauritanien avait annoncé que des élections législatives et locales auraient lieu le 13 mai 2023, précisant que le coup d’envoi des campagnes électorales devrait avoir lieu le 28 avril 2023 à 00H00 (GMT) et vont se conclure le 11 mai 2023 à minuit.