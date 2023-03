Brazzaville accueille, fin mars, le premier grand Forum de la jeunesse africaine

La jeunesse africaine se donne rendez-vous en République du Congo les 30 et 31 mars courant pour la première édition du «Brazzaville international leadership youth Forum» (BILYF).

«Relever les défis du développement de l’Afrique», c’est le thème retenu pour cet événement qui réunira plus de cinq cents participants dont des leaders de la jeunesse africaine et des jeunes qui se distinguent dans différents domaines.

L’objectif affiché par les organisateurs du Forum, est de «relever les défis de développement socio-économique de l’Afrique et encourager l’engagement actif et participatif des jeunes dans la gouvernance, l’entrepreneuriat, le leadership et la prise de décisions».

«BILYF, c’est plus qu’un forum, c’est une expérience. Il se veut être innovant et pragmatique, car il ne s’agit plus de faire l’inventaire de ce que l’on devrait faire pour la jeunesse, mais de savoir comment mieux soutenir et financer ses activités», a fait savoir, dans un communiqué, le ministère congolais de la Jeunesse et de l’Education Civique.