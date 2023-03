La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire, satisfaite de ses actions en faveur des PME en 2022

La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cci-Ci) n’a ménagé aucun effort pour soutenir le secteur privé en 2022, avec l’appui du gouvernement, a annoncé le président de la Cci-Ci, Touré Faman, lors d’un déjeuner de presse tenu mardi 14 mars à Abidjan.

Il a expliqué que son institution conduit chaque année, dans le cadre de ses missions (consultation et représentation, formation initiale et continue, création et gestion des services d’intérêt général, assistance et conseil aux entreprises), «de nombreuses actions dont la portée nécessite une vulgarisation auprès de la population en général et à destination de la sphère économique en particulier».

«Ma grande satisfaction est d’avoir contribué, avec l’appui du gouvernement, à soutenir le secteur privé ivoirien et à répondre à ses préoccupations, en étant présent à tous les rendez-vous ainsi qu’en se souciant de la crise de Covid-19 qui a été difficile pour les PME et grandes entreprises», a-t-il déclaré.

Touré Faman a salué la collaboration du gouvernement qui reste attentif aux doléances et propositions du secteur privé, tout en exhortant les autorités à continuer à soutenir son institution qui joue un rôle primordial dans l’animation de la vie économique du pays.

«Nous n’avons pas encore résorbé tous les problèmes, mais nous sommes satisfaits de ce que la majorité des recommandations et propositions du secteur privé ait trouvé un écho favorable auprès de nos autorités», a-t-il indiqué.

Pour ce qui est de l’avenir, le président de la Chambre a affirmé que «notre nouveau défi est d’avoir suffisamment de moyens pour pouvoir aider tant au plan professionnel, de la formation ainsi que social pour justement avoir un monde d’opérateurs économiques satisfaits et prêts (…) à développer leurs secteurs et leurs firmes».

Rappelant que «la sortie de la période Covid-19 a été difficile», Touré Faman a fait savoir qu’«aujourd’hui, nous écrivons une nouvelle page de la promotion des entreprises en Côte d’Ivoire».