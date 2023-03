Des ressortissants chinois condamnés à mort pour l’assassinat d’un homme d’affaires chinois en RDC

Trois personnes de nationalité chinoise viennent d’être reconnues par un tribunal de la République Démocratique du Congo (RDC), coupables de meurtre et condamnées à la peine de mort.

Il s’agit des dénommés Wang Yon Xu, Cheng Zing Dan et Whang Hui qui sont accusés d’avoir assassin en décembre 2022, un homme d’affaires chinois installé dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba et de lui avoir subtilisé près de 600.000 dollars. Ils avaient été appréhendés début janvier 2023 en possession de plus d’un million de dollars en liquide et d’armes à feu.

Le tribunal militaire de Kolwezi les a également reconnu coupables d’«extorsion, détention illégale de munitions de guerre et terrorisme». En revanche, un Congolais présenté comme étant leur complice, a été acquitté faute de preuves.

La peine de mort n’étant pas appliquée en RDC, leur peine sera commuée en prison à perpétuité. Ils devront également verser 20 millions de dollars à titre de dommages et intérêts à la famille du défunt, selon la décision rendue par les juges militaires le 14 mars dernier.