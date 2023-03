Le Mozambique lève l’obligation de visa pour les ressortissants de près d’une trentaine de pays 

Les ressortissants de 27 de pays occidentaux et d’Afrique sont désormais exemptés de l’obligation de se munir d’un visa pour se rendre au Mozambique.

L’exemption, annoncée ce 16 mars 2023 à l’issue d’un Conseil des ministres, s’applique aux visiteurs «titulaires d’un passeport ordinaire pour un séjour de 30 jours, renouvelable pour 60 jours supplémentaires».

A travers cette mesure, les autorités ambitionnent de booster le secteur touristique national, lésé notamment ces dernières années, par la pandémie du coronavirus.

Les voyageurs intéressés par la destination Mozambique sans visa peuvent donc s’inscrire sur une plateforme d’approbation préalable, «au moins 48 heures avant le voyage», et payer des frais de traitement d’un peu plus de 10 dollars US.

Parmi les pays concernés par cette exemption, on retrouve des Etats comme la Russie, la Chine, la France, l’Allemagne, ou encore les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Côté africain, seuls le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Sénégal sont concernés par cette mesure.