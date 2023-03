Ouganda: Museveni fils serait impatient de remplacer son père

Muhoozi Kainerugaba, le fils du président de l’Ouganda, Yoweri Museveni ne cache pas son ambition de prendre la relève de son père à la tête du pays, et manifeste même une certaine impatience.

Dans un Tweet publié le mercredi 15 mars, Muhoozi Kainerugaba a encore clairement exprimé son aspiration de succéder à son père, en déclarant : «au nom de tous les jeunes de l’Ouganda et du monde et au nom de notre grande révolution, je me présenterai à la présidence en 2026».

Ce lieutenant-général âgé de 48 ans est même pressé de prendre les commandes du pays que son géniteur dirige sans partage depuis 1986. «Le Premier ministre du Royaume-Uni a 42 ans, le Premier ministre de la Finlande a 37 ans. Certains d’entre nous atteignent l’âge de 50 ans. Nous sommes fatigués d’attendre éternellement», a-t-il encore insisté.

Le président Museveni n’a pas encore annoncé s’il briguera ou non un nouveau mandat lors de l’élection de 2026, mais l’opposition ougandaise le soupçonne de vouloir passer la main à son fils, Muhoozi Kainerugaba qui occupe actuellement la fonction de Conseiller spécial du Président de la République pour les opérations spéciales.