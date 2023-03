La CEA projette un léger rebond de la croissance africaine en 2023

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) basée à Addis-Abeba, projette une légère croissance de l’économie africaine en 2023.

Selon les équipes techniques de cette Agence spécialisée de l’ONU, l’économie africaine devrait enregistrer une croissance de 3,9% en 2023 contre 3,6% en 2022, a indiqué ce jeudi 16 mars, Adam Elhiraika, Directeur de la division de la macroéconomie et de la gouvernance de la CEA, dans le cadre de la présentation d’un «Rapport sur les récents développements économiques et sociaux en Afrique».

Cette croissance de 3,9% prévue pour 2023 sur le continent africain sera principalement tirée par la croissance dans les sous-régions de l’Est, du Nord et de l’Ouest de cette partie du monde, insiste Adam Elhiraika.

Le même Rapport de la CEA précise que les déficits budgétaires et les niveaux d’endettement devraient s’améliorer en 2023 en Afrique, mais ils restent relativement plus élevés ou au même niveau que les niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des pays africains, à l’exception de ceux d’Afrique centrale et australe qui ont connu des améliorations significatives.

Par ailleurs, l’inflation à travers le continent devrait baisser légèrement pour passer à 12% en 2023 contre 12,8% en 2022. Les Etats africains sont tenus de resserrer leurs politiques monétaires pour résister aux pressions inflationnistes, rappelle la CEA.