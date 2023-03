Le Mali reçoit de nouveaux équipements militaires de la Russie et de la Turquie

Le Président de la Transition au Mali, le colonel Assimi Goïta a réceptionné ce mercredi à l’aéroport international «Président Modibo Keïta» de Bamako, une nouvelle livraison de matériels de guerre de la part de la Russie et de la Turquie.

Alors que le Mali fait sérieusement face aux attaques de groupes terroristes, ces nouvelles acquisitions devraient permettre aux Forces armées maliennes d’améliorer leur «puissance de frappe», a déclaré le ministre de la Défense et des anciens combattants, le Colonel Sadio Camara qui s’est félicité du soutien de la Russie et de la Turquie, lors de la cérémonie de remise officielle des équipements militaires, présidée par le chef de l’Etat.

«Ces nouveaux systèmes d’armes composés de plusieurs drones de type Bayraktar TB2 et des avions de chasse L-39 ALBATROS sont le fruit du partenariat entre le Mali et la Fédération de Russie et la République de Turquie», a ajouté le ministre Camara en remerciant les deux pays qu’il a qualifiés de «partenaires fiables et sincères du Mali».

Pour rappel, la junte militaire au pouvoir au Mali a fait de la Russie son nouveau grand allié militaire au grand dam de ses partenaires traditionnels européens dont la France.

Etaient présents à la cérémonie l’Ambassadeur de Russie au Mali, Igor Gromyko, le Général de brigade russe Morozov, l’Ambassadeur de Turquie au Mali, Murat Mustafa Onart et son attaché militaire.

La Russie avait déjà livré au Mali en janvier dernier, un lot d’avions et d’hélicoptères de guerre de fabrication Russe.