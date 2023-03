Inauguration à Kigali d’un stade de football baptisé du nom de la légende brésilienne Pelé

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino et le Président rwandais, Paul Kagame, ont pris part, mercredi 15 mars, à la cérémonie inaugurale d’un stage de football à Kigali baptisé du nom de Pelé, en hommage à cet icône brésilienne du ballon rond décédé le 29 décembre 2022 à l’âge de 82 ans.

Le Rwanda a répondu à l’appel d’Infantino qui avait demandé, en janvier, de donner le nom de l’ancien champion du monde à un stade dans chacune des associations membres.

«Le président Kagame et la première dame Jeannette Kagame ont assisté aujourd’hui à l’inauguration du nouveau stade Pelé de Kigali», a écrit le dirigeant rwandais sur Instagram.

Triple vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA (en 1958, 1962 et 1970), l’ancien attaquant brésilien Pelé avait totalisé 1.279 buts en 1.363 matches. Il figure dans le livre Guinness des records. Pour la FIFA, il est le plus grand joueur du XXe siècle et un modèle de footballeur par excellence.

Le nouveau stade Pelé de Kigali a été inauguré à la veille de l’ouverture du 73e congrès de la FIFA dans la capitale rwandaise. Le président Kagame s’est félicité d’avoir participé, avec Infantino, à un tournoi de football dans des équipes différentes, dans le stade nouvellement inauguré.