Côte d’Ivoire : Abidjan accueille du 21 au 23 mars, le Forum d’investissement pour l’accès à l’énergie

La capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan abritera du 21 au 23 mars, l’édition 2023 du Forum d’investissement pour l’accès à l’énergie (EAIF), initié par l’Alliance pour l’électrification rurale (ARE) et co-organisé par la Banque Africaine de Développement et le Fonds pour l’énergie durable en Afrique, et rendu possible par GET.invest and Prospect.

L’EAIF est le principal événement annuel des affaires et de la finance pour le secteur des énergies renouvelables décentralisées (DRE), permettant et favorisant les partenariats d’affaires et d’investissements dans le but de l’accès à l’énergie d’électrification renouvelable, la croissance économique, la décarbonation et la lutte contre le changement climatique, souligne l’ARE.

L’évènement devrait réunir selon les organisateurs, jusqu’à 350 financiers privés et publics, investisseurs dans le domaine de l’énergie et du climat, institutions de financement du développement, partenaires de financement internationaux, responsables gouvernementaux et entreprises du secteur privé.

Le Forum a pour objectif principal de stimuler l’accès à l’électricité propre dans le monde, où environ 600 millions de personnes n’ont toujours pas accès à cette énergie qui demeure encore un luxe pour des millions de ménages.

Pour rappel, l’EAIF 2022 s’était tenue du 28 au 30 juin 2022 à Dar es Salaam, en Tanzanie.