L’UE inquiète de la détérioration de la situation politique en Tunisie

L’Union européenne s’inquiète de la détérioration de la situation politique et économique en Tunisie et redoute un effondrement du pays, a déclaré lundi 20 mars, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«La situation en Tunisie est très dangereuse», a-t-il averti à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles, au cours de laquelle ils ont demandé à la Belgique et au Portugal d’envoyer des représentants en mission en Tunisie afin de mener «une évaluation de la situation pour permettre à l’UE d’orienter ses mesures», a précisé Borell.

«L’Union européenne ne peut pas aider un pays incapable de signer un accord avec le Fonds Monétaire International» (FMI), a-t-il soutenu, soulignant que «le Président Kais Saied doit signer avec le FMI et mettre en œuvre l’accord, sinon la situation sera très grave pour la Tunisie».

Le Président Saied s’est octroyé tous les pouvoirs depuis le 25 juillet 2021 et a fait arrêter de nombreuses personnalités. Dans une résolution adoptée jeudi dernier, le Parlement européen se dit «profondément préoccupé par la dérive autoritaire du Président Saied et condamné «fermement le discours raciste du Président Saied contre les migrants subsahariens et les attaques qui ont suivi».