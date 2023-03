Une mission d’exploration d’investisseurs marocains attendue au Togo dans les prochains mois (ASMEX)

L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a organisé ce mardi 21 mars un webinaire avec le ministère togolais de la Promotion des investissements.

Cette activité inédite dans les relations commerciales entre les deux pays, augure d’un raffermissement des échanges économiques entre le Maroc et le Togo dans les prochaines semaines.

Ce premier webinaire dans le cadre de la coopération économique entre le Togo et le Maroc a connu la participation active de la ministre togolaise de la Promotion des investissements, Rose Kayi Mivedor-Sambiani du président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi et des opérateurs économiques de premier plan des deux pays.

La ministre Mivedor-Sambiani a vivement plaidé pour un prochain envoi par l’ASMEX, d’une mission de prospection d’affaires au Togo, en insistant sur les domaines dans lesquels les investissements marocains sont attendus, parce que «ce sont des secteurs offrant d’énormes opportunités. Il s’agit de l’agriculture, de la santé, de la construction, des télécoms, des services, etc.».

Des investissements sous forme de joint-venture sont les plus prisés par le ministère togolais de l’Investissement. En rappelant les atouts comparatifs du Togo en Afrique de l’ouest qui se veut une «terre d’opportunités avec une économie dynamique ouverte sur plus de 122 millions d’âmes de l’UEMOA (regroupement de 8 Etats) et 350 millions d’habitants dans la CEDEAO».

Au terme des échanges dynamiques entre les deux parties, Hassan Sentissi El Idrissi a émis le vœu de voir une délégation de l’ASMEX fouler le sol togolais dans les prochains mois.

La Feuille de route gouvernementale 2020-2025 au Togo promeut le financement de plus de 2 milliards dollars US de projets, rappelle encore le Gouvernement de ce pays.

Le Togo importe essentiellement des plastiques et produits pharmaceutiques du Maroc et exporte en grande partie vers le Royaume chérifien des produits agricoles non transformés.

Les importations togolaises en provenance du Maroc ont été estimées à 39 millions de dollars US en 2019 selon Mme Mivedor. Le Togo a ouvert une Ambassade au Maroc depuis le 14 septembre 2015.