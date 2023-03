La Banque centrale du Nigeria optimiste quant à la résilience de l’économie du pays en 2023 et 2024

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a formulé des prévisions optimistes quant à la résilience de l’économie nigériane pour les exercices 2023 et 2024, lors d’une réunion de son Comité de politique monétaire tenue ce mardi 21 mars à Abuja, la capitale fédérale du pays.

Selon les experts de la CBN, l’économie de l’Etat le plus riche d’Afrique a maintenu une trajectoire de croissance positive «pendant neuf trimestres consécutifs, depuis sa sortie de la récession en 2020».

Godwin Emefiele, Gouverneur de la CBN, impute cette bonne performance à la «croissance soutenue des secteurs des services et de l’agriculture». Dans la foulée, le patron de la CBN a justifié ce regain de santé de l’économie nigériane par le «rebond des activités économiques et à l’intervention continue de la CBN dans les secteurs propices à la croissance», ajoutant que la reprise de la croissance de la production devrait se poursuivre en 2023 et 2024.

Ce brin d’optimisme n’oblitère pas des bémols de la CBN autour du fonctionnement de l’économie du 4è Etat le plus vaste en Afrique de l’ouest.

«Le Comité de politique monétaire a toutefois observé avec inquiétude l’augmentation marginale de l’inflation globale en février 2023 à 21,91%, soit une augmentation de 0,09 point de pourcentage par rapport au mois de janvier 2023».

Durant les deux mandats du Président Buhari qui s’achèvent en mai prochain, le Nigeria a enregistré des taux d’inflation record et a été confronté à une insécurité systématique dans différentes parties du pays. Il s’agit d’une part des attaques de Boko Haram et de la violence de gangs criminels spécialistes dans divers types de rapt.