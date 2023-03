Cameroun : Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat reconduits dans leurs postes

Le président de l’Assemblée nationale du Cameroun, Cavayé Yeguié Djibril, et celui du Sénat, Marcel Niat Njifenji, ont été reconduits dans leurs fonctions, ce lundi 27 mars.

Cavayé Yeguié Djibril, 83 ans, en poste depuis 1992, a été reconduit pour un an, après un vote à la chambre basse du Parlement, au cours duquel il a obtenu 146 voix sur 159. Ce cadre du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) était seul en lice. Le RDPC détient 152 sur les 180 sièges que compte l’Assemblée nationale.

«Je n’ai jamais trahi, je ne trahirais jamais», a indiqué Cavaye Yeguie Djibri après son élection, tout en remerciant le président national du RDPC et le président de la République, Paul Biya.

Pour sa part, Marcel Niat Njifenji, également membre du parti au pouvoir, a obtenu 79 voix sur 82 votants et 3 bulletins nuls, lors d’une plénière au Sénat.

Président de la chambre haute du Parlement depuis 2013, cette deuxième personnalité de la République, 88 ans, était également seul candidat à sa succession.

Si le bureau du Sénat est élu pour un an, Niat Njifenji pourrait céder sa place plus tôt, dans la mesure où les sénateurs qui ont voté lundi sont en fin de mandat. Les nouveaux sénateurs, élus le 12 mars dernier, entreront en fonction incessamment et un nouveau bureau devrait être élu pour le reste de l’année législative 2023.