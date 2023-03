Le Sénégalais Mouhamed Ba nommé Directeur des programmes institutionnels de la BAD

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, lundi dans un communiqué, la nomination du Sénégalais Mouhamed Ba au poste de directeur des programmes institutionnels à la vice-présidence chargée de la Technologie et des Services institutionnels, avec effet au 1er mars 2023.

Il est attendu de Ba d’appuyer le vice-président de la banque, en charge de la Technologie et des Services institutionnels, à superviser et coordonner des initiatives stratégiques et à mettre en œuvre de manière efficace et efficiente le programme de travail du complexe.

Le nouveau directeur des programmes institutionnels a déjà assumé plusieurs autres fonctions au sein de la BAD qu’il avait rejointe en 2008. Selon le communiqué, il est un professionnel chevronné de l’audit, du risque et de la conformité, avec près de 25 ans d’expérience internationale dans les secteurs public et privé.

Ba s’est dit «reconnaissant » au président de la BAD, Akinwumi Adesina, pour sa nomination. «C’est un grand honneur de se voir confier ces nouvelles responsabilités», a-t-il déclaré.

Pour lui, «la vice-présidence chargée des Technologie et des Services institutionnels est un catalyseur clé, qui dirige le programme de transformation numérique de la banque et vise à fournir à tout l’écosystème des services institutionnels efficaces et centrés sur le client».

Adesina s’est dit «heureux de nommer M. Mouhamed Ba à ce poste», relevant que ce dernier «est un professionnel accompli et respecté, qui possède une connaissance approfondie des opérations et du cadre de gouvernance de la banque. Son expérience à l’intérieur et à l’extérieur de la banque, ainsi que sa forte capacité à obtenir des résultats et son approche axée sur les solutions seront un atout dans ce rôle».