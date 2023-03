Togo-France-Coopération : La ministre française, Chrysoula Zacharopoulou en visite de travail à Lomé

La Secrétaire d’État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou est attendue ce jeudi 30 mars à Lomé pour une visite officielle de deux jours au Togo.

Sur le plan protocolaire, Chrysoula Zacharopoulou aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et d’autres membres du Gouvernement togolais.

Cette visite vise à renforcer les relations de coopération entre Paris et Lomé et sera axée autour des questions notamment de la sécurité et du développement dans les domaines culturel, de la santé et d’accès à l’eau potable.

Chrysoula Zacharopoulou signera à cette occasion un nouveau prêt de la France destiné à financer la réhabilitation des CHU de Lomé et de Kara, et visitera un projet d’accès à l’eau potable financé par l’ Agence Française de Développement (AFD).

La séquence culturelle de cette visite de terrain consistera à rencontrer des bénéficiaires du programme «Togo Créatif» qui vise le développement des acteurs culturels togolais.

A l’image de plusieurs autres partenaires au développement du Togo, la France appuie actuellement l’Etat du Togo dans la région des Savanes, dans le cadre de la riposte sociale anti-terrorisme. Très précisément à travers le Plan d’urgence sécuritaire dans la région des Savanes qui est confrontée au péril terroriste depuis novembre 2021.