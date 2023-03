Riposte anti-terrorisme: Le Bénin compte ratisser large et faire preuve de fermeté

Confronté à l’instar de plusieurs pays côtiers ouest-africains à l’hydre terroriste depuis près de deux ans, le Bénin indique avoir inversé la tendance dans le septentrion de son territoire.

Au détour d’une intervention sur la radio publique béninoise en début de semaine, le ministre béninois de la Défense, Fortunet Alain Nouatin a fait deux principales observations autour du terrorisme dans son pays. Les Forces de sécurité et de défense du Bénin ont «le contrôle de la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale du pays, quand elles sont passées de leur position défensive, attentiste à celle offensive», se veut rassurant Alain Nouatin.

Avec cette nouvelle posture, «ce sont les terroristes qui sont traqués dans leurs refuges. Il en sera de même pour toute la zone et même au-delà du Bénin», a-t-il dit sur un ton optimiste.

Le Bénin bénéficie depuis le second semestre 2022 de l’expertise de l’armée française et du Rwanda dans le cadre de sa riposte contre les attaques terroristes.

Depuis le 30 novembre 2021, ce pays côtier a fait face à une quinzaine d’attaques terroristes dans plusieurs de ses villes du nord, ayant fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et les militaires.

Les Etats de l’Afrique occidentale projettent discrètement depuis plusieurs semaines, une réponse militaire coordonnée dans le cadre de «l’Initiative d’Accra», contre le mal terroriste qui a quitté le Sahel et se dirige de plus en plus vers la cote atlantique.