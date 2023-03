La Namibie interdit l’importation de volailles d’Argentine et du Chili 

Le gouvernement de la Namibie a interdit jusqu’à nouvel ordre, les importations de volailles en provenance d’Argentine et du Chili, selon une note émise ce mercredi 29 mars par le ministère namibien de l’Agriculture, de l’Eau et de la Réforme agraire.

Les autorités namibiennes ont pris cette décision en raison des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes récemment confirmés dans ces pays latino-américains.

«Ainsi, les cargaisons contenant des produits à base de volaille emballés dans leur emballage final à la date de début de la suspension ou après cette date seront rejetées et renvoyées vers leur pays d’origine ou détruits aux frais de l’importateur», indique un communiqué signé par Albertina Shilongo, vétérinaire en chef au ministère namibien de l’Agriculture, de l’Eau et de la Réforme agraire.

La note indique également que le tri des cartons n’est plus autorisé, «en fonction de la date de production» et que «tous les permis d’importation et de transit précédemment délivrés sont par la présente annulés et rappelés avec effet immédiat». En revanche, precise la même source, les produits de viande de «volaille cuite à des fins commerciales» sont exemptés.