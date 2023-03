Le gouvernement burkinabè reprend ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord

Les autorités de transition au Burkina Faso ont examiné et approuvé, mercredi 29 mars en Conseil des ministres à Ouagadougou, un agrément pour la nomination d’un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina.

«Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Monsieur CHAE Hui Chol, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso, avec résidence à Dakar au Sénégal», indique un communiqué publié à l’issue du Conseil et signé par le Porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo.

Le Burkina Faso «a jadis entretenu de très bonnes relations avec ce pays qui était un partenaire privilégié sous la période de la Révolution d’août 1983», a déclaré la ministre en charge des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Olivia Rouamba, citée dans le communiqué.

La cheffe de la diplomatie burkinabè a aussi expliqué que «cette reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord permettra à ce pays d’Asie de l’Est et au Burkina Faso d’entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines comme le secteur de la sécurité, à travers l’octroi à notre pays d’équipement et de matériel militaires, les secteurs des mines, de la santé, de l’agriculture et de la recherche».