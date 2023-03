Lancement en Côte d’Ivoire de la phase 2 du programme d’appui à la promotion de la petite agro-industrie

Le gouvernement ivoirien a lancé officiellement ce mercredi 29 mars, la deuxième phase du Programme d’Appui à la Promotion de la Petite Agro-Industrie (PAPPAI2) au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire.

Selon Tra Bi Emmanuel, directeur général de l’Industrie au ministère chargé du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des PME, «le but poursuivi est de créer de la valeur ajoutée localement et offrir des emplois décents aux jeunes et aux femmes».

Fruit d’un partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire et la Coopération Allemande, à travers la GIZ et son programme «Invest For Job», cette seconde phase du PAPPAI cible 120 petites et moyennes unités d’agro-transformation et de sociétés coopératives.

Le PAPPAI 2 s’inscrit dans la continuité des trois (3) premiers déjà réalisés. Il porte sur un financement de cent quatre-vingt-dix-sept millions (197.000.000) de francs CFA, soit trois cent mille six cent vingt-huit (300.628) euros. 65% de ces entreprises sont détenues par des femmes bénéficiaires de ce programme qui vise à préserver et à créer 510 emplois.

Les indicateurs de ce partenariat révèlent qu’environ un (1) milliard de francs CFA de financement ont été mobilisés depuis 2020 par la GIZ, pour l’accompagnement 390 petites et moyennes unités d’agro-transformation et de sociétés coopératives bénéficiaires, dans plus d’une quinzaine de régions ivoiriennes. Le Programme d’Appui à la Promotion de la Petite Agro-Industrie vise également l’amélioration la part du secteur industriel dans le PIB.