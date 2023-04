Maroc-USA : Le patron de la DGST, Hammouchi reçoit à Rabat, le directeur de la CIA, William Burns

Le Directeur Général de la Direction Générale de la Surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi a reçu ce vendredi 7 avril à son bureau à Rabat, le directeur de l’Agence Centrale de renseignement américaine (CIA), William Burns, qui était accompagné de certains de ses principaux collaborateurs et de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des réunions bilatérales entre les deux parties, constitue une occasion pour faire le suivi de la mise en œuvre des résultats de la visite de travail effectuée par Hammouchi aux États-Unis les 13 et 14 juin 2022, et durant laquelle il avait rencontré la directrice du renseignement national américain, Avril Haines, le directeur de la CIA, William Burns, ainsi que le directeur du Bureau d’Investigation Fédéral (FBI), Christopher Wray, indique un communiqué de la DGST.

Lors de cette réunion, les entretiens bilatéraux ont porté sur l’évaluation de la situation sécuritaire et des risques qui y sont associés au niveau régional, et sur l’examen des menaces et défis sécuritaires découlant de la situation tendue dans certaines régions du monde, outre le suivi et l’anticipation des menaces émanant des organisations terroristes, notamment dans la région sahélo-saharienne, précise la même source.

Cette visite, qui témoigne de la solidité et de la profondeur de la coopération stratégique, et de la coordination dans les domaines sécuritaire et de renseignement entre la DGST et la CIA, , conclut le communiqué, vient confirmer la volonté commune des deux parties de renforcer cette coopération, et de consolider la coordination bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les diverses menaces à la sécurité aux niveaux régional et international.