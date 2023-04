Orange lance les premiers tests de son réseau 5G en Guinée-Bissau

L’opérateur de Télécommunications Orange Bissau, Filiale du Groupe Sonatel a procédé, samedi 8 avril, au lancement des premiers tests du réseau de cinquième génération (5G) en Guinée-Bissau.

Le président de son Conseil d’administration, Sekou Drame, s’est félicité de cette initiative qui devrait contribuer au développement économique du pays.

«Les investissements importants dans des technologies très avancées telles que la 5G et le lancement officiel des activités de la Fondation Orange Bissau constituent un engagement du Groupe Sonatel et d’Orange pour le développement économique et social de la Guinée-Bissau», a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement.

Toujours selon ses propos, la connexion de la Guinée-Bissau au câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) devrait améliorer considérablement la bande passante des communications et avoir un impact important sur la connectivité du réseau 5G. Le câble ACE connecte l’Europe à la côte ouest-africaine à travers un système de fibres optiques à haute vitesse.

De son côté, le directeur général de la société Orange, Brutus Diakite, a estimé que «la connectivité sur le réseau 5G dans le pays va complètement changer le quotidien des utilisateurs, que ce soit au travail, à l’école ou dans d’autres activités».

Orange Bissau, leader des télécommunications en Guinée Bissau où il opère depuis 2007, dit participer activement au développement de l’économie numérique, mais aussi à l’inclusion financière des populations.

En 2020, il avait contribué à l’économie bissau-guinéenne avec 9,7% des recettes fiscales et 3,1% des recettes globales du budget de l’Etat ; et avait créé près de 8000 emplois directs et indirects.