Gabon : Le CHU de Libreville annonce une caravane de consultations et de soins gratuits du 11 au 21 avril

La Directrice générale du Centre hospitalier universitaire gabonais de Libreville (CHUL), Marie Thérèse Vane Ndong Obiang a annoncé vendredi 7 avril sur la page Facebook de la structure hospitalière, la gratuité des consultations et des soins pendant une dizaine de jours, du 11 au 21 Avril, et ce, tous les jours ouvrables de 14h à 17h.

Toutes les maladies traitées dans les services ouverts au CHUL sont concernées, notamment celles liées entre autres à la cardiologie, la neurologie, l’endocrinologie, la gastroentérologie, l’urologie, la gynécologie et la pédiatrie, sans oublier les services de chirurgie.

Cette caravane médicale est au bénéfice des populations du Grand Libreville. Aussi bien les nationaux que les expatriés peuvent bénéficier de cette gratuité qui n’intègre pas toutefois les traitements, médicaments, services de radiologie et de laboratoire pour les non assurés à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

D’après la patronne du CHUL, la présente caravane de consultations et de soins gratuits est la réponse aux instructions des plus hautes autorités du pays formulées par le Premier ministre, Alain Claude Bilie-By-Nze aux responsables des structures sanitaires et aux professionnels de la santé publique.

La plus grande structure sanitaire du Gabon prévoit aussi des missions médicales spécialisées à l’intérieur du pays.

Le Chef du gouvernement avait indiqué, le 28 mars dernier, que les caravanes médicales obéissent aux soucis de rapprocher les soins de santé spécialisés et de qualité des populations de l’intérieur du pays où les centres de santé manquent cruellement de spécialistes. Ces missions seront financées par le budget de l’Etat, avec le concours des entreprises citoyennes, avait-il précisé.