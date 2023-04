Nouveau pas de Rabat et Madrid dans le projet de liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar

Le ministre marocain de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka et la ministre espagnole du Transport, Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez Jiménez ont coprésidé ce lundi 10 avril à Madrid, la 43e réunion de la commission mixte hispano-marocaine du projet de liaison fixe du détroit de Gibraltar devant relier dans un proche avenir les deux pays.

«Nous commençons une nouvelle étape de la relance du projet de liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar, que nous avons lancé en 1981, main dans la main», a indiqué Raquel Sánchez Jiménez, à l’ouverture des travaux de la commission mixte.

«Nous allons donner une impulsion aux études d’un projet d’une importance géostratégique maximale pour nos pays et pour les relations entre l’Europe et l’Afrique», a-t-elle ajouté précisant que le plan de relance comprend 2,3 millions d’euros de fonds européens destinés à mettre à jour les études liées au projet.

Pour rappel, la Déclaration conjointe publiée à l’issue de leur Réunion de haut niveau, organisée le 1er et 2 février à Rabat, indique que les deux Parties «se sont également accordées sur le besoin de développer davantage la connectivité (infrastructures etc.) et faciliter la mobilité entre les deux pays » et se sont félicitées de «la signature des MOU dans le domaine des infrastructures et du transport visant à renforcer la coopération sectorielle» entre les deux Royaumes.

Les deux pays ont montré ces derniers mois un regain d’intérêt pour la reprise du projet, après la normalisation de leurs relations bilatérales en avril 2022.

En novembre, le conseil de gouvernement marocain a nommé AbdelKébir Zahoud, directeur général de la Société nationale d’étude du détroit de Gibraltar (SNED), relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

De son côté, l’Espagne a crée la Société espagnole pour les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA) et prévu une enveloppe de 750.000 euros dans son budget 2023 pour lancer de nouvelles études de faisabilité du projet.

D’une longueur de 38,7 km, dont 27,7 en sous-marin et 11 en souterrain, le tunnel, s’étendra entre Punta Paloma à Tarifa et Malabata, dans la baie de Tanger, avec une profondeur maximale de 300 mètres et une pente maximale de 3 %.