Maroc : Les pharmaciens en grève ce jeudi 13 avril

Les centrales syndicales des pharmaciens du Maroc maintiennent leur mot d’ordre pour une grève nationale le jeudi 13 avril, après n’avoir pas obtenu une réponse favorable à leurs revendications lors de leur dernière réunion avec le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb.

«La réunion tenue avec le ministre vendredi n’annonçait rien de sérieux. C’était juste une rencontre de forme qui a duré une demi-heure pour montrer que le département de tutelle interagit avec les doléances des pharmaciens», a indiqué le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d’officine, Mohamed Lahbabi.

A travers cette grève, les centrales syndicales entendent afficher leur «détermination» à obtenir gain de cause et appellent «toutes les officines nationales à se mobiliser largement pour faire de ce jalon historique de l’histoire de la profession de pharmacien au Maroc une réussite, afin de voir se profiler à l’horizon un modèle de pharmacien renouvelé, qui redonne au pharmacien professionnel sa juste place dans le système national de santé, à l’image des pays développés».

Toutefois, les mêmes organisations professionnelles seraient disposées à revoir leur programme de grève (une autre grève de deux jours pour laquelle la date n’a pas encore été annoncée), en accord avec l’ensemble des syndicats locaux de pharmacies, au cas où le ministère intervenait en faveur des revendications des pharmaciens dans les prochains jours.

Les gérants d’officines réclament la réforme des textes de loi régissant la profession ; la promulgation des décrets d’application relatifs à la loi n°17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie et la loi N°12-84 relative aux dispositifs médicaux ; l’accélération de l’adoption et la promulgation du projet de loi n°98-18 relatif à l’ordre des pharmaciens du Maroc ; ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles lois adaptées au développement scientifique et académique de la profession.

Le présent combat des pharmaciens est porté par la Fédération Nationale des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (FNSPM), la Confédération des Syndicats des Pharmaciens au Maroc (CSPM), l’Union Nationale des Pharmaciens du Maroc (UNPM), et la Fédération des pharmaciens du Maroc (FPM).