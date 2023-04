L’UNICEF convoie 12 tonnes d’aide sanitaire aux victimes des inondations en Somalie

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) vient d’expédier vers la Somalie une cargaison d’aides humanitaires pour répondre aux besoins des victimes des récentes inondations dans le sud du pays.

Le fret se compose essentiellement de fournitures sanitaires et nutritionnelles, pour un poids total de douze tonnes. «Ces fournitures seront utilisées pour soutenir les services de santé vitaux à Bardhere et dans les autres zones affectées» par les inondations, a précisé l’UNICEF dans un communiqué publié mercredi soir.

Sur le terrain, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines depuis mars 2023. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 100.000 autres ont dû abandonner leurs habitations. La zone la plus touchée est le district de Bardhere, dans la région de Gedo.

L’UNICEF fait savoir qu’un total de 23 tonnes d’aides était en attente pour l’assistance à la Somalie. «Ces fournitures serviront à soutenir les familles qui ont été déplacées à cause des inondations soudaines, en particulier les enfants et les femmes qui étaient déjà confrontés à la crise de la sécheresse », a expliqué la cheffe des urgences de l’Agence onusienne, Aisha Hummeida.