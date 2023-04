Afrique du Sud/Conférence d’investissements 2023: Pretoria change de paradigme dans la délivrance de visas pour attirer plus d’IDE

Cyril Ramaphosa, chef d’Etat sud-africain, projette un réajustement drastique dans la «délivrance de visas de travail» dans les prochains mois par son pays pour stimuler davantage les investissements dans la première puissance industrielle en Afrique.

Le dirigeant africain a fait cette annonce ce 13 avril, à l’ouverture de la «5è Conférence d’investissement d’Afrique du Sud» à Johannesburg (capitale économique du pays). «Nous mettrons en place un programme d’employeur fiable pour les entreprises éligibles, et établirons un système à points pour offrir des voies plus flexibles pour les demandeurs qualifiés, conformément aux meilleures pratiques internationales», s’est engagé C. Ramphosa. Une promesse qui répond en grande partie à des requêtes récurrentes de capitaines d’industrie établis dans le pays, souligne la Présidence sud-africaine.

Sur le plan pratique, cette restructuration «comprend la décentralisation de l’adjudication des demandes de visas aux Missions étrangères et la rationalisation des conditions nécessaires afin de réduire le délai pour obtenir un visa de travail», a encore assuré le Président de la nation «arc-en-ciel».

Pretoria s’engage en outre à adopter de nouvelles catégories de visa pour les télétravailleurs et les start-ups «afin d’attirer des entrepreneurs dynamiques». Elle mise dans le même sens sur la redynamisation de son «système de visas électroniques qui sera élargi à 20 pays supplémentaires en plus des 14 actuellement éligibles, en couvrant de nouvelles catégories de visa telles que visa d’études, visa d’affaires et visa de transfert intra-entreprise», envisage la Présidence sud-africaine.