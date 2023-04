L’Égypte appelle la Turquie à retirer ses troupes de la Syrie

Le ministre égyptien des Affaires étrangères qui était en visite ce jeudi 13 avril à Ankara, a appelé la Turquie à retirer ses troupes de la Syrie.

«J’ai affirmé que la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie devraient être préservées. J’ai aussi dit que les forces étrangères devraient se retirer du territoire de la Syrie», a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, à propos de ses entretiens avec son homologue turc, lors d’une conférence de presse conjointe à Ankara.

«Nous sommes attachés plus que tout le monde» à l’intégrité territoriale de la Syrie, a répondu le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, précisant que «notre présence là-bas est importante pour prévenir les menaces contre nous, mais aussi pour bloquer les efforts en vue de l’éclatement de la Syrie».

L’Egypte, où siège la Ligue arabe, est un acteur de poids sur la scène diplomatique arabe, actuellement en plein bouleversement. Le Caire et Ankara étaient en froid depuis l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah al-Sissi en 2013, après le renversement du défunt Président islamiste, Mohamed Morsi, qui était proche du Président turc, Recep Tayyip Erdogan.

La Turquie cherche cependant depuis des mois à normaliser ses relations avec plusieurs puissances régionales, dont l’Egypte et Israël. Le chef de la diplomatie égyptienne avait visité fin février la Turquie après le séisme dévastateur qui a tué plus de 50.000 personnes en Turquie et en Syrie.

Les présidents turc et égyptien ont ainsi échangé leur première poignée de mains fin novembre 2022, en marge de l’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar.