L’Afrique centrale au cœur des attentions lors du «Forum Afrique 2023» du CIAN le 18 avril prochain à Paris

Le CIAN (Conseil français des investisseurs en Afrique) tiendra le 18 avril prochain sur Paris l’édition 2023 du «Forum Afrique» autour du thème «Business avec l’Afrique: l’heure du New Deal», au Novotel Paris Centre Tour Eiffel. L’Afrique centrale sera au cœur des attentions des participants cette année, informent les organisateurs.

Les pays à l’honneur sont la République du Congo, la République du Niger, la République du Tchad ainsi que la République démocratique du Congo et le Cameroun. Placée sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, l’édition 2023 verra ainsi la participation de Denis Sassou N’Guesso (Président du Congo), d’Ouhoumoudou Mahamadou (Premier ministre du Niger), et de Chrysoula Zacharopoulou, (Secrétaire d’Etat française chargée du Développement, de la Francophonie et des partenariats internationaux). Plusieurs autres dirigeants de haut niveau provenant du secteur privé et public sont également attendus à ce rendez-vous annuel devenu incontournable sur l’agenda des investisseurs en Afrique francophone, bassin et poumon de l’avenir de la Francophonie dans le monde.

«Nous sommes très heureux de voir que le ‘Forum Afrique’ attire de plus en plus de délégations africaines et d’entreprises actives sur le continent. Quelques semaines après la visite du Président Emmanuel Macron en Afrique, cette édition 2023 permettra d’échanger de manière concrète et approfondie sur de nombreux secteurs d’activités et de mettre en lumière les réussites économiques qui contribuent au développement de l’Afrique», se félicite Etienne Giros, Président du CIAN.

«L’édition 2023, c’est un programme riche en plénières et ateliers sur des sujets-clés tels que la transition énergétique, la logistique, les infrastructures, l’agriculture mais aussi sur des sujets d’avenir comme la blockchain et la gestion des talents. Comme chaque année, nous présenterons notre ‘’Baromètre des affaires en Afrique’’. Nous attendons un public très nombreux, en présentiel et en ligne», détaille pour sa part Sandrine Sorieul, Directrice générale du CIAN.

Le CIAN rassemble et accompagne dans leur déploiement l’essentiel des sociétés françaises qui investissent en Afrique. Ses membres réalisent 80% du volume d’affaires français sur le continent africain.