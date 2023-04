Les transporteurs interurbains au Congo-Brazzaville désormais soumis à une limitation de vitesse

Suite aux récents accidents meurtriers, le ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande de la République du Congo a adressé ce 19 avril, une note aux sociétés de transport interurbain prévoyant le balisage des véhicules, la limitation de la vitesse à 30 km/h dans les zones à circulation lente et dangereuse, puis à 70 km/h dans les zones à circulation fluide, autant de mesures destinées à réduire le nombre des accidents de la circulation sur les Nationales 1 et 2.

Il est également recommandé aux transporteurs interurbain, le respect scrupuleux des règles de contrôle technique, l’équipement des véhicules de chronotachygraphe numérique de contrôle des vitesses maximales autorisées ainsi que la constitution des équipes de conducteurs avec un relai à mi-parcours, et un contrôle de temps de roulage ne dépassant pas quatre heures de conduite en continue.

Dans la même note, le ministère de tutelle demande l’arrêt de tous les bus non équipés de balises et la production des certificats de contrôle technique délivrés par la société Océan du Nord.

Le ministre des Transports, Honoré Sayi, a enfin enjoint à l’inspection générale des Transports et à la Direction générale des Transports terrestres de veiller à faire respecter toutes ces mesures par les transporteurs.