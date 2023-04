Cameroun: A 88 ans, Marcel Niat Njifenji, reconduit à la tête du Sénat pour un troisième mandat

Deuxième personnage de l’État camerounais selon la Constitution, le président sortant du Sénat, Marcel Niat Njifenji a été reconduit officiellement ce mercredi 19 avril, à son poste pour un nouveau mandat de cinq ans.

Réélu à la majorité absolue par ses pairs Sénateurs après les sénatoriales de mars 2023, Marcel Niat Njifenji (88 ans), préside le Sénat depuis sa création en 2013. A l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, 83 ans, a été, lui aussi, reconduit fin mars dernier au perchoir pour la 31e année consécutive.

Selon une source proche du gouvernement Biya, il n’y a pas lieu de se focaliser sur l’âge des individus, le débat n’est pas générationnel, la «question-clé, c’est l’efficacité».

«Dans tous les pays du monde, lorsqu’on a la chance d’avoir la même majorité au niveau du législatif et de l’exécutif, on essaie d’avoir comme acteurs dominants des personnes de confiance et d’expérience, capables de s’assurer en toutes circonstances de la traduction législative du projet de société du Président de la République», précise davantage le parti au pouvoir.

Pour le député de l’opposition et président du PCRN, Cabral Libii, déclaré troisième à la présidentielle de 2018, cette cohérence est un «immobilisme» et un «message simple»: ceux qui dirigent le Cameroun «nous montrent tous les ans qu’ils iront jusqu’au bout avec les mêmes personnes. Il n’y a pas de signal à attendre de leur part, à nous de préparer l’après». Et notamment l’élection présidentielle prévue en 2025.

Âgé de 90 ans, le chef de l’Etat Paul Biya en a passé 40 ans à la tête du pays. Il apparaît aujourd’hui fatigué ce qui préoccupe de nombreux Camerounais qui se demandent si Paul Biya est encore apte à diriger le pays. Pourtant, dans son discours à la Nation le 11 février dernier, jour de la fête de la jeunesse au Cameroun, Paul Biya s’est voulu rassurant pour l’avenir.

Il est actuellement le plus vieux chef d’État au pouvoir au monde, le quatrième plus ancien en fonction après la reine Margrethe II du Danemark, le roi Charles XVI Gustave de Suède et le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de la Guinée équatoriale.