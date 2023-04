Les retombées de la visite d’Ali Bongo Ondimba en Chine

Le Président gabonais Ali Bongo qui effectue depuis hier mercredi 19 avril une visite d’Etat en Chine, a eu des entretiens à Pékin, avec son hôte, le président Xi Jinping, sur les accords d’ordre économique.

Les deux pays vont saisir cette occasion pour procéder à la signature de plusieurs instruments juridiques portant notamment « sur l’agriculture, le logement et le développement urbain, le changement climatique, le jumelage entre le parc national de la Lopé et celui de la paix, ainsi que l’initiative de développement mondial », a laissé entendre le ministre gabonais des Affaires étrangères, Hermann Immongault.

Le chef de la diplomatie gabonaise a ajouté que ces accords « donnent matière à ce que les (ministères) sectoriels traduisent en acte l’engagement fort pris par les deux Chefs d’État, pour faire en sorte que le partenariat qui était au niveau de coopération globale devienne un partenariat stratégique de coopération globale ».

Qualifiant son homologue gabonais, de « vieil ami de la Chine », le Président chinois Xi Jinping a souligné lors de leur entretien en tête-tête que le « Président Bongo était le premier chef d’État africain qu’il accueillait après sa réélection à la présidence de la Chine, ce qui témoigne pleinement de l’importance des relations entre la Chine et le Gabon ».

« Le Gabon, sous la conduite du Président Bongo, a exploré ces dernières années une voie de développement adaptée à ses propres besoins, tout en assurant la stabilité du pays et la diversification de l’économie », s’est félicité Xi Jinping, assurant qu’ »au cours des cinquante dernières années, grâce à l’engagement et à la volonté de générations de dirigeants de part et d’autre, l’amitié entre la Chine et le Gabon est restée plus solide que jamais ».

Le 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre Pékin et Libreville qui devrait, en effet, être célébré l’année prochaine, a été également au cœur des échanges entre les deux hommes.

Le couple présidentiel du Gabon a effectué cette visite censée s’achever ce 21 avril, à Pékin sur invitation du Président chinois, Xi Jinping.