La Gambie réaffirme son soutien à la politique d’une seule Chine et sur les questions liées à Taiwan et au Xinjiang

En visite officielle actuellement en Chine, le chef de la diplomatie gambienne, Mamadou Tangara, a réaffirmé la position doctrinale de son pays sur les dossiers sensibles de la diplomatie chinoise que sont «la politique d’une seule Chine et les questions liées à Taiwan et au Xinjiang».

Mamadou Tangara a échangé ce 21 avril avec son homologue chinois, Qin Gang (également conseiller d’Etat dans l’appareil de gouvernance de son pays).

Au sortir de cette entrevue, le diplomate ouest-africain a loué les qualités de la gouvernance dans l’Empire du Milieu, une gouvernance centrée à ses yeux «sur le peuple chinois. Il espère pour ce faire approfondir et élargir les échanges et la coopération avec la Chine dans divers domaines».

La Gambie soutient d’ores et déjà «l’Initiative mondiale pour le développement, l’Initiative mondiale pour la sécurité et l’Initiative mondiale pour la civilisation proposées par la Chine», a encore rappelé le patron de la diplomatie de l’un des plus petits Etats d’Afrique de l’ouest.

«Je viens de visiter le Xinjiang et j’ai constaté sa beauté de mes propres yeux», a témoigné le diplomate Tangara, Rappelant au passage que la Gambie (ex-colonie britannique) «continuera à adhérer fermement à la politique d’une seule Chine et à soutenir résolument la position de la Chine sur les questions liées à Taiwan et au Xinjiang».

Le séjour de Mamadou Tangara en Chine est axé autour de deux priorités: sa participation au «Forum Lanting sur la modernisation chinoise et le monde» et une visite de travail dans le pays hôte.