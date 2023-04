Les Conseils d’Etat de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso signent une convention de coopération

Les Conseils d’État de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont signé ce jeudi 20 avril à Abidjan, une Convention de Coopération et de Partenariat visant à consolider l’Etat de droit dans les deux pays, favoriser l’échange d’idées entre les deux pays et réfléchir sur les différentes méthodes de travail.

Le président du Conseil d’État ivoirien, Yao kouakou Patrice s’est réjoui de la signature de ladite convention de partenariat, rappelant à l’occasion, que «la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations séculaires, nous contribuons à la promotion de la bonne gouvernance dans nos pays respectifs c’est pourquoi, j’apprécie ce projet que vous avez mis en œuvre. Il nous permettra de mutualiser nos compétences».

De son côté, le premier président du Conseil d’État du Burkina Faso, Jean-Baptiste Ouédraogo a cité notamment les nombreux avantages de cette coopération «qui sera bénéfique pour nos deux peuples».

Le Conseil d’État de Côte d’Ivoire a pour rôle la consolidation de l’État de droit, la promotion de la bonne gouvernance, le jugement de l’administration et conseiller juridiquement le gouvernement.

18.846 Burkinabé ont trouvé refuge dans les zones Nord et Nord-Est de la Côte d’Ivoire, suite aux attaques de groupes terroristes dans leur pays, indique un communiqué du Conseil national de sécurité, présidé jeudi dernier par le Che de l’Etat, Alassane Ouattara.