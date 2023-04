Agriculture durable, appui budgétaire, riposte anti-terroriste: L’UE met 70 millions d’euros à la disposition du Togo

L’UE a accordé au Togo ce 24 avril à travers une cérémonie officielle à Bruxelles (Belgique) 70 millions d’euros dont 40 en appui budgétaire et 30 en soutien à l’agriculture durable dans cet Etat ouest-africain. C’est ce qu’indique un communiqué officiel de l’institution européenne.

Cette cérémonie officielle d’appui financier a connu la participation d’une délégation togolaise conduite par le Premier ministre Victoire Dogbé, et de hauts fonctionnaires européens, avec à leur tête Jutta Urpilainen (Commissaire aux partenariats internationaux). Au-delà de cet appui financier, le Togo a aussi échangé ce 24 avril avec l’UE autour des défis du terrorisme en Afrique de l’ouest.

«Ce 24 avril au siège de la Commission européenne, j’ai eu un entretien très riche avec Jutta Urpilainen. Nous avons identifié ensemble les actions communes pour approfondir nos relations au profit du développement du Togo», a salué la Cheffe de Gouvernement du Togo. «Je salue la signature de deux conventions pour l’accélération de l’insertion de l’agriculture togolaise dans les chaînes de valeurs mondiales en s’appuyant sur des sources d’énergie durable et en renforçant la connectivité, conformément à la vision du Président Faure Gnassingbé», a davantage précisé Mme Dogbé.

«Avec la PM du Togo, nous avons fait le point sur la situation régionale & la lutte contre le terrorisme. J’ai assuré la PM du soutien de l’UE face à la présence djihadiste grandissante au nord du Togo. La coopération sécuritaire avec les Etats côtiers est une priorité pour l’UE», a de son côté confié Charles Michel (Président du Conseil européen) au terme d’échanges avec cette officielle ouest-africaine.

«Encore une action de grande portée des plus hautes autorités togolaises, pour dire qu’il est nécessaire de renforcer la cohésion et la confiance à travers des Programmes soutenus par l’Union Européenne, et éviter que les populations du nord-Togo ne soient embrigadées par les terroristes», a salué au terme de ces annonces diplomatiques l’exécutif togolais.