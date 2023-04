Un réseau mondial des Musées en gestation au Sénégal

Une rencontre inédite sous la forme d’un Forum regroupant une soixantaine de responsables de Musées d’Afrique et d’Europe se tient du 25 au 27 avril à Dakar, la capitale du Sénégal, avec pour objectif la mise en place d’«un réseau mondial des Musées», selon les organisateurs.

«Cet événement inédit et exceptionnel n’est ni ouvert au public ni à la presse. L’objectif de la première édition de ce Forum est de mettre en place un réseau mondial qui pourra mettre en œuvre un ambitieux programme de partenariat multilatéral, mais surtout à long terme, de partenariats entre les Musées d’Afrique et d’Europe», confient laconiquement les organisateurs.

Avec l’appui de divers bailleurs et décideurs, le Forum de Dakar ambitionne par ailleurs de jeter «les jalons d’un cadre d’échanges et d’entraide nouant des liens durables entre les Musées, et renforçant leur rôle dans la société».

Une conférence de presse des organisateurs de ce Forum le 28 avril prochain au «Musée des civilisations noires» de Dakar, livrera d’amples détails sur les grands contours de la feuille de route que se donneront ces patrons de Musées d’Afrique et d’Europe.

Les Musées sur le continent africain souffrent d’une manière générale, d’un manque criard de valorisation dans le riche patrimoine culturel du continent berceau de l’Humanité.