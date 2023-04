La BAD promet 20 millions de dollars à Madagascar pour soutenir ses agriculteurs

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, mardi dans un communiqué, un investissement de 20 millions de dollars pour accroître la production agricole dans la grande île de Madagascar.

Le texte informe que le gouvernement malgache et le bureau pays de la BAD ont procédé, le 14 avril dernier à Marovoay (région de Boeny), au lancement du Projet d’urgence de renforcement de la production alimentaire, qui s’inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d’urgence.

D’après le ministre malgache de l’Agriculture et de l’Élevage, Harifidy Janset Ramilison, «ce renforcement de la sécurité alimentaire va contribuer à faire face aux effets néfastes de la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui a entraîné la flambée des produits alimentaires sur le marché».

Il permettra également, poursuit-il, «de réduire la dépendance de Madagascar aux importations de ces produits de première nécessité». Pour lui, «le projet apporte (…) une réponse salutaire au contexte actuel qui appelle à l’action».

La mise en œuvre du projet va permettre à plus de 126 000 producteurs, dont 30 % de femmes, de bénéficier d’engrais, pour accroître la production et la productivité dans quatre variétés agricoles : le riz, le blé, le soja et l’arachide, selon les précisions du responsable pays de la BAD à Madagascar, Adam Amoumoun.

Le financement du Projet d’urgence de renforcement de la production alimentaire à Madagascar est assuré par le Fonds africain de développement et la Facilité d’appui à la transition.

Ce projet vient renforcer le portefeuille des projets agricoles à Madagascar et marquer l’engagement du Groupe de la BAD à appuyer le gouvernement pour le développement du secteur agricole conformément à la mise en œuvre du Document de stratégie pays 2022-2026 de la Banque pour Madagascar, conclut le communiqué.