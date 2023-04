Accra, «Capitale mondiale du livre 2023» de l’UNESCO depuis lundi  24 avril

Une cérémonie officielle organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ce 24 avril a permis à Accra (capitale du Ghana) de succéder à la cité mexicaine de Guadalajara comme «Capitale mondiale du livre 2023».

Cette cérémonie officielle a été présidée par la Directrice générale de l’UNESCO, la Française Audrey Azoulay et le Président ghanéen, Addo Dankwa Akufo-Addo qui a saisi cette occasion, pour louer la place et le rôle du livre dans la promotion de la culture diversifiée de son pays.

«Le choix d’Accra comme Capitale mondiale du livre 2023 est un appel à l’action pour soutenir la lecture chez tous et supprimer les obstacles à la lecture sur le continent africain. Car le livre et la lecture sont essentiels pour nous tous, comme source d’informations, d’interrogations et d’émotions, pour nous rapprocher du monde», a défendu Audrey Azoulay.

Ce choix diplomatique est «un catalyseur pour les investissements dans le secteur créatif et culturel du Ghana qui permettra à ce secteur en pleine croissance de fournir des emplois plus décents à nos jeunes», a davantage appuyé le chef de l’exécutif ghanéen.

«La Capitale mondiale du livre est plus qu’une campagne de lecture. C’est une occasion pour approfondir nos actions collectives afin de faire progresser les ODD (Objectifs de développement durable d’ici 2030)», a encore apprécié Nana Akufo-Addo.

Il a joint l’acte à la parole en s’adonnant à une lecture symbolique de livres avec des écoliers de son pays désormais deuxième économie en Afrique de l’ouest derrière le Nigeria.