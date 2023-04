Sénégal/Présidentielle 2024: Le divorce entre Rewmi et la coalition au pouvoir se poursuit

L’officialisation de la candidature du leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, à la présidentielle de 2024 au Sénégal continue de produire des effets politiques.

Ce mardi 25 avril, la députée Mariétou Dieng (de Rewmi) a démissionné du groupe Benno Bokk Yaakaar (BBY, au pouvoir) en guise de solidarité et de témoignage de son soutien à Idrissa Seck qui vient lui-même de quitter la CESE (Conseil économique, social et environnemental, institution consultative au Sénégal) pour se lancer dans la campagne de l’élection présidentielle.

«Mon leader politique vient de déclarer sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Avec comme conséquence immédiate, la sortie de Rewmi de la coalition BBY. Il est alors logique pour moi-même de me retirer du groupe parlementaire de BBY», s’est-elle justifiée dans une saisine épistolaire du Président du Parlement.

«Je deviens ainsi une députée non inscrite. En tant que fidèle militante, responsable à Keur Massar (commune de l’Est de Dakar) et cinquième vice-présidente de Rewmi, je soutiens toutes les décisions de la formation politique», a-t-elle encore assuré.

La démission de la députée Mariétou Dieng de la colition Benno Bokk Yaakaar rallonge et matérialise un peu plus la prise de distance de Rewmi du camp présidentiel, à moins d’un an de la présidentielle dans ce pays.

Ce lundi 24 avril, les ministres des sports, Yankhoba Diatara et de l’élevage, Aly Saleh Diop avaient également annoncé leur départ de l’actuel Gouvernement sénégalais, au regard de leurs postes décisionnels dans Rewmi et l’enjeu du scrutin de 2024.

Le Premier ministre, Amadou Ba, cumule désormais les ministères des Sports et de l’Elevage avec la lourde charge de la Primature.